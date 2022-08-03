«Боже, какая красивая!»: Ирина Шейк поплескалась в бассейне, засветив все прелести своей точеной фигурки в бикини

36-летняя всемирно известная модель Ирина Шейк — обладательница совершенных форм.

Красавица обожает демонстрировать свое идеальное тело и умеет обрамлять его в изумительные подачи.

На этот раз Ирина Шейк восхитила поклонников, опубликовав в микроблоге потрясающей красоты видео.

В кадре модель запечатлена в бассейне, лежащей на спине. Пикантности видео придает тот факт, что снята Ирина Шейк сверху. Так что ее фигуру, облаченную в бикини, можно рассмотреть во всех деталях. Видны все прелести точеных форм супермодели.