«Боже, какая красивая!»: Ирина Шейк поплескалась в бассейне, засветив все прелести своей точеной фигурки в бикини

36-летняя всемирно известная модель Ирина Шейк — обладательница совершенных форм.
Красавица обожает демонстрировать свое идеальное тело и умеет обрамлять его в изумительные подачи.
На этот раз Ирина Шейк восхитила поклонников, опубликовав в микроблоге потрясающей красоты видео.
В кадре модель запечатлена в бассейне, лежащей на спине. Пикантности видео придает тот факт, что снята Ирина Шейк сверху. Так что ее фигуру, облаченную в бикини, можно рассмотреть во всех деталях. Видны все прелести точеных форм супермодели.
Поклонники пришли в восхищение, увидев потрясающей красоты и эстетики кадры. Комментарии в микроблоге Ирины Шейк оставлены на разных языках — русском, английском, испанском, грузинском, арабском и других.
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«Прекрасная Ирина», «Русская красавица», «Идеальная», «Боже, какая красивая женщина», «Райский цветок», «Какая рыбка», — сделали комплименты Ирине Шейк ее поклонники.