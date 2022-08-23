«Боже, боже, на кого похожа!»: слитое в Сеть фото Пугачевой в «рясе» и капюшоне вызвало противоречивую реакцию фанатов

На защиту своей любимицы тут же встали другие пользователи. Они заявили, что Алла Пугачева восхитительна, а кому не нравится, могут не смотреть.

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