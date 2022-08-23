«Боже, боже, на кого похожа!»: слитое в Сеть фото Пугачевой в «рясе» и капюшоне вызвало противоречивую реакцию фанатов

На днях Алла Пугачева вышла в свет. Примадонна появилась в Риге на премьере фильма «Жена Чайковского» Кирилла Серебренникова.
Для появления на публике Алла Пугачева облачилась в платье, напоминающее монашеский наряд, рясу.
Образ Аллы Борисовны, представшей в темном платье с капюшоном, вызвал противоречивую реакцию поклонников. Разглядывая фото Аллы Пугачевой в Сети, одни пришли в ужас, другие — в восхищение.
«Боже, боже, на кого похожа!», «Я сначала не узнала, думала, экранизация какого-то фильма, кто-то в накидке с капюшоном, а потом...», «Кому она нужна, старушенция. Занималась бы лучше детьми», «Жалко ее, связалась с аферистом», — написали одни.
Алла Пугачева в Риге. Фото: соцсети
На защиту своей любимицы тут же встали другие пользователи. Они заявили, что Алла Пугачева восхитительна, а кому не нравится, могут не смотреть.
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«Всегда модная и красивая. Алла классная», «Кто бы что ни говорил, но Алла Борисовна всегда была на высоте. Не нужно писать плохие комментарии, а взгляните на себя. Обалденная, несравненная», — поддержали Аллу Пугачеву преданные фанаты.