«Боюсь вспоминать»: новая любовь Шаляпина заявила о своих экстрасенсорных способностях

Не так давно вдовец Прохор Шаляпин представил публике свою новую возлюбленную Ольгу Сан. Очаровательная блондинка — актриса и телеведущая, ей 35 лет. Также известно, что у Ольги есть дочь от первого брака.

Недавно Сан призналась, что обладает экстрасенсорными способностями, поэтому хотела принять участие в 21-м сезоне «Битвы экстрасенсов».