«Боюсь вспоминать»: новая любовь Шаляпина заявила о своих экстрасенсорных способностях

Не так давно вдовец Прохор Шаляпин представил публике свою новую возлюбленную Ольгу Сан. Очаровательная блондинка — актриса и телеведущая, ей 35 лет. Также известно, что у Ольги есть дочь от первого брака.
Недавно Сан призналась, что обладает экстрасенсорными способностями, поэтому хотела принять участие в 21-м сезоне «Битвы экстрасенсов».
«Было не очень удачное участие в «Битве экстрасенсов». Перед тем как я туда пошла, попала в несколько аварий и поняла, что не стоит двигаться в эту сторону. Лучше мне туда не соваться и быть ближе к природе, чем к чернухе. Не хочу много говорить, но там все по сценарию. У меня также была клиническая смерть. Боюсь вспоминать. На данный момент не готова говорить на эту тему», — поведала Сан в интервью Светлане Прель на Music Box Gold.
Напомним, накануне Прохор Шаляпин заявил, что подготовился к собственным похоронам, собрав необходимую для погребения сумму.
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