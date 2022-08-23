«Бояться теперь будет сама Шабан»: Корчевников назвал подозреваемую в убийстве Дугиной трусливым животным

Как заметил Корчевников, Дугина хоть и убита, но она победила. По его словам, эта красивая хрупкая женщина - еще одно лицо нашей победы, сияющей не мирской славой, но отсветом царства небесного, в которое сейчас вошла новая мученица.

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Ранее в ФСБ заявили, что Дарья Дугина погибла от рук Натальи Шабан-Вовк. Именно она организовала подрыв автомобиля. Позже скрылась с дочкой в Эстонии.