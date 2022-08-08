«Боярыня»: Бородина без макияжа и в белом платье оверсайз позавтракала в старинной усадьбе

Телеведущая отправилась отдыхать за город. Она поделилась честным фото.
Ксения Бородина

Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды

Ксения Бородина уже много лет строит карьеру на телевидении. Она смогла зарабатывать большие деньги, когда шоу «Дом-2» принесло ей славу.

Теперь Ксения также состоит в разводе со вторым мужем Курбаном Омаровым. Она стала не только чаще выходить в свет, но и тратить больше денег на люксовые наряды, недвижимость и путешествия. 

Недавно Бородина вернулась из отпуска. Она отдохнула с дочками и подругами в Турции. Целый месяц телеведущая нежилась на солнце, посещала бары и вечеринки.

Каждый день она хвасталась новыми нарядами. Теперь Ксения вернулась в Россию, но пока она предпочитает посвящать время дочками, а не работе. 

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А вот накануне Бородина приехала за город. Она захотела провести время в старинной усадьбе в лесу. Ей также удалось покататься на яхте по реке, а утром телеведущую ждал завтрак на террасе, где для нее накрыли на стол. 

Ксения была без макияжа, а волосы она собрала в высокую гульку. Под глаза звезда наклеила патчи. Телеведущая позировала в белом платье оверсайз с бантиками на бретельках. Такие наряды скрывают изъяны фигуры. 

Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды

«Боярыня», — написала она.

Одни поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая, а другие посчитали, что для фото ей следовало привести себя в порядок. 

«Если ваш завтрак не похож на этот, не зовите меня», «Девушка с патчами», «Все хорошо. Но зачем патчи», «Хотела показать утреннюю свежесть, а вышла уставшая барышня с потекшим лицом», «Ксюша, патчи тут лишние», — стали писать подписчики.

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