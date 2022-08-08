«Боярыня»: Бородина без макияжа и в белом платье оверсайз позавтракала в старинной усадьбе

Ксения Бородина уже много лет строит карьеру на телевидении. Она смогла зарабатывать большие деньги, когда шоу «Дом-2» принесло ей славу.

Теперь Ксения также состоит в разводе со вторым мужем Курбаном Омаровым. Она стала не только чаще выходить в свет, но и тратить больше денег на люксовые наряды, недвижимость и путешествия.