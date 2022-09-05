Боярскую обнаружили в больнице: поклонники били тревогу, куда исчезла их любимая актриса

Елизавета Боярская в последнее время не давала о себе знать в соцсетях.
Елизавета Боярская

Елизавета Боярская. Фото: Global look press

После февральских событий актриса Елизавета Боярская неожиданно пропала из социальных сетей, практически не давая о себе знать. Этим звезда сильно растревожила своих подписчиков, которые начали бить тревогу, беспокоясь – не случилось ли с ней беды.

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И вот, артистка неожиданно объявилась, опубликовав в своем аккаунте кадр из больницы со своим младшим сыном Гришей.

Звезда написала, что ее любимая клиника переехала на другой адрес, вроде бы радуясь событию. Но у публики все-таки остался вопрос: только ли новоселье привело сюда Елизавету Боярскую?

Сын Боярской. Фото: соцсети

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