Боярская в кожаном платье цвета «мокрый велосипед» очаровала Калининград стройной фигурой (фото)

Актриса предстала на фестивале «Короче».
Елизавета Боярская.

Елизавета Боярская. Фото: Global Look Press

В Калининграде состоялся десятый фестиваль короткометражного кино «Короче». Торжественная церемония закрытия праздника прошла 21 августа в Центральном парке города.

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На красной дорожке мероприятия отметились такие звезды российского кино, как Владимир Яглыч, Катерина Шпица, Алена Бабенко и другие.

Ведущей фестиваля была актриса Елизавета Боярская, которая вышла к зрителям в кожаном платье оттенка «мокрый велосипед» с подчеркнутой талией и открытыми плечами. Завершила образ звезда лаконичной женственной прической.

Елизавета Боярская. Фото: пресс-служба фестиваля «Короче» / КП-Калининград

 

Калининградская публика была очарована популярной артисткой.

Источник: КП-Калининград.

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