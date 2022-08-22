Боярская в кожаном платье цвета «мокрый велосипед» очаровала Калининград стройной фигурой (фото)

В Калининграде состоялся десятый фестиваль короткометражного кино «Короче». Торжественная церемония закрытия праздника прошла 21 августа в Центральном парке города.
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На красной дорожке мероприятия отметились такие звезды российского кино, как Владимир Яглыч, Катерина Шпица, Алена Бабенко и другие.
Ведущей фестиваля была актриса Елизавета Боярская, которая вышла к зрителям в кожаном платье оттенка «мокрый велосипед» с подчеркнутой талией и открытыми плечами. Завершила образ звезда лаконичной женственной прической.
Елизавета Боярская. Фото: пресс-служба фестиваля «Короче» / КП-Калининград
Калининградская публика была очарована популярной артисткой.
Источник: КП-Калининград.