«Босс кайфует»: сыну Тимати подарили настоящее крутое авто (фото)

Он, как известно еще с подросткового возраста говорил о себе, как о человеке с богатыми родителями. Видимо, наследник будет позиционировать себя так же – воспитание.

Анастасия Решетова запечатлела своего сына в роскошном авто и, к удивлению публики, сообщила, что эта иномарка принадлежит ее малышу.