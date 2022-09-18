«Босс кайфует»: сыну Тимати подарили настоящее крутое авто (фото)

Анастасия Решетова поделилась радостью с народом.
Тимати

Тимати. Фото: Global Look Press

Сыну Тимати и Анастасии Решетовой Ратмиру через месяц исполнится три годика. Детям обычно дарят игрушки, но не в семье рэпера.

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Он, как известно еще с подросткового возраста говорил о себе, как о человеке с богатыми родителями. Видимо, наследник будет позиционировать себя так же – воспитание.

Анастасия Решетова запечатлела своего сына в роскошном авто и, к удивлению публики, сообщила, что эта иномарка принадлежит ее малышу.

«Босс кайфует от подарка. Теперь уже есть своя настоящая машина», — подписала фото Решетова.

Сын Тимати. Фото: соцсети

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