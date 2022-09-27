«Боря был совсем плох»: отвергнутый Моисеевым Лавров раскрыл правду о последних днях артиста

Борис Моисеев последние 10 лет жил затворником: никуда не выходил из собственного дома, не появлялся в свете. Некогда близкие ему товарищи тщетно пытались до него дозвониться – заслуженный артист никогда не брал трубку.

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Продюсер Сергей Лавров, который организовал для Бориса Моисеева около 200 концертов тоже оказался в черном списке певца. Ни один его телефонный звонок после первого инсульта не оказался с ответом. Однако он не в обиде, прекрасно понимает, что популярной личности крайне трудно смириться со своей немощностью.

«Боря был уже совсем плох. Мало двигался, мало с кем общался. Рядом был только его директор Сергей Горох. Почему Моисеев не выходил с нами на связь? Понимаете, он был до болезни очень сильным человеком, лидером по натуре. А после инсульта он просто не хотел, чтобы его видели слабым. Хотел запомниться зрителям балагуром, шутником», - вспомнил в беседе с корреспондентом КП Лавров.