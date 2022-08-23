Бородина в обмороке: ведущая увидела, что ее бывший вытворяет с дочкой и юной пассией (фото)

Курбан Омаров решил, что его возлюбленная и наследница явно ближе, чем это может показаться на первый взгляд.
Ксения Бородина и Курбан Омаров.

Ксения Бородина и Курбан Омаров. Фото: соцсети

Курбан Омаров неожиданно разглядел в дочке Теоне от Ксении Бородиной свою новую возлюбленную. Бизнесмен уверен: они копии друг друга — и даже показал похожие фото в личном блоге.

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Ксения Бородина не смогла на это смотреть спокойно, тем более доброжелатели ей второй день подряд высылают скриншоты поста ее экс-мужа. Звезда попросила больше не делать этого и разразилась матерной бранью.

«Какие капли в глаза закапать, чтобы не видеть долбоклюев (слово из ненормативной лексики заменено. — Прим. ред.). Как человеку со здоровой психикой такое в голову может прийти?» — ужаснулась Бородина.

Она также обвинила новую пассию экс-мужа в распутном поведении.

Омаров сравнил любовницу с дочкой. Фото: соцсети

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