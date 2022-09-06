Бородина разозлила поклонников жалобой на былую бедность: «Хватало на няню, квартиру и еду»

Ксения Бородина очень быстро забывает свое прошлое. А вместе с тем ее ровесники отлично помнят, какой она пришла на «Дом-2», где ее называли первое время даже не ведущей, а прорабом.

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В обязанности Ксении из народа (Ксения Собчак была недосягаемой светской львицей) входил контроль над строительством дома. Его реально возводили участники проекта и в конце шоу должны были вручить победителю.

Бородина, в отличие от Собчак, говорила с ребятами на простом, понятном им языке, крутила с ними романы и не скрывала (и даже показывала), что живет с бабушкой в простом доме «хрущевке».

Но теперь что-то произошло интересное, Ксения Бородина, вступив в полемику со своими фолловерами, пояснила, как она видит свое бедное прошлое.

«Я первый раз разводилась на съемной квартире, с ребенком двухлетним на руках и с зарплатой, которой хватало на няню, квартиру и еду», - написала Бородина, оправдываясь за свой марафон для разведенных женщин.

Этой слезливой историей, что ей хватало всего-то на няню и прочее, Бородина только разозлила подписчиков, ведь у многих ее поклонников и на хорошую еду не всегда хватает – вот это бедность, считают они.