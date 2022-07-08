Бородина рассказала, кто вместо нее воспитывает ее дочек

Ксения Бородина в настоящий момент отдыхает в Бодруме, арендовав там виллу. Ведущая приехала в Турцию вместе с дочками: 13-летней Марусей от бизнесмена Юрия Будагова и шестилетней Теоной от второго мужа, блогера Курбана Омарова.

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Ведущая призналась, что заботы о воспитании наследниц она давно переложила на двух нянь. Одна воспитывает старшую дочь с рождения, вторую она наняла для Теоны пять лет назад.

В Турции няни будут появляться по очереди. Две недели поработает на вилле одна, потом прилетит вторая. По словам Ксении Бородиной, она им выдает в это время зарплату, также приобретает им билеты на самолет и платит за жилье.

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