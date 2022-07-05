Бородина показала, как стильно повязать на голову летний платок

Ксения Бородина внимательно следит за трендами, поэтому с удовольствием подхватила моду на платки.

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Звезда в этом сезоне успела отдохнуть в нескольких странах и почти везде она появлялась с платком на голове, современно закрученном и сразу задающим общий тон образу. Подписчики Бородиной попросили ее рассказать, как она надевает его. Оказалось, что очень просто.

Нужно сложить его пополам, концы оттянуть назад, завязать, а потом сделать бант спереди или сбоку. Аккуратно, интересно и голову не печет!