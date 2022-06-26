Бородина обругала народ в Интернете, сравнивших похороны Шатунова и Началовой

Телеведущая Ксения Бородина неприятно удивилась, наткнувшись в Сети на сравнение похорон Юрия Шатунова и певицы Юлии Началовой, которой не стало в 2019 году.

Пользователи обсуждали церемонии прощания звезд, увидели между ними общее, например, то, что последним пристанищем кумиров миллионов стало Троекуровское кладбище, а заодно обратили внимание на то, что в случае с Шатуновым «масштаб и массовость намного превзошли похороны Юлии».

Бородину зацепили подобные реплики. Знаменитость выразила презрение к людям, которые позволяют себе такие высказывания.

«Как людям не стыдно такое писать. Ушла легенда, а они похороны сравнивают. Фу, противно», — написала теледива в своем телеграм.

Напомним, Юлия Началова скончалась на 39-м году жизни, 16 марта 2019 года. Накануне артистка обратилась к врачам из-за проблем с ногой. Позже появились вести, что Юлию подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому. Звезда умерла, не приходя в сознание.

Юрий Шатунов скоропостижно скончался 23 июня 2022 года от острой сердечной недостаточности. Ему было всего 48 лет.

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