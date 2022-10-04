Бородина о высказывании Пугачевой: «Зачем тогда было петь для людей, которых терпеть не можешь?»

А вот 4 октября Пугачева впервые высказалась после отъезда. Она была достаточно резка.

«Боже мой! Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна! Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами», — написала звезда.

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Одни поддержали артистку, а другие осудили. Ксения Бородина тоже отреагировала на ее слова. Ранее певица посещала концерты Примадонны.

«Сегодня все это обсуждают, давайте и мы обсудим. Я только одно не могу понять, зачем тогда было петь для людей, которых терпеть не можешь?» — написала телеведущая.

Многие согласились с Бородиной. Ее подписчики считают, что певица просто встала не стой ноги, поэтому написала такое негативное сообщение.