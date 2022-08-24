Бородина неожиданно рассказала, почему ее отношения с Крапивиной прекратились

Ксения Бородина не скрывает, что стала известной благодаря шоу «Дом-2». Она уже больше 15 лет ведет эту передачу. Также Ксения ведет другие проекты. Она славится тем, что порой бывает колкой и ссорится с подписчиками.
Примечательно, что порой телеведущая нелестно говорила о стиле Ольги Бузовой как только коллега перестала с ней работать на одной площадке.
Зачастую Ксения отвечает на вопросы поклонников. Она часто дает советы, так как пережила два развода. Телеведущая не общается с Курбаном Омаровым, который часто делится кадрами с девушками.
При этом он редко видится с дочкой Теоной, за что Бородина его критикует. Но на это раз фанаты спросили, поддерживает ли она общение со Светланой Лободой, которая больше не собирается приезжать в Россию.
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По словам Ксении, она никогда не общалась близко со Светланой, но была дружна с ее бывшим продюсером Нателлой Крапивиной. Однако теперь они не поддерживают связь.
«Мы никогда близко не общались. Поэтому нет. С Нателлой Крапивиной часто переписывались, хорошо общались. Но вот в феврале она отписалась от меня. Ну я никого не осуждаю. Это право каждого человека, с кем ему общаться», — написала звезда.
Ксения Бородина ответила на вопрос фаната. Фото: соцсети звезды