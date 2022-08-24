Бородина неожиданно рассказала, почему ее отношения с Крапивиной прекратились

Ксения Бородина не скрывает, что стала известной благодаря шоу «Дом-2». Она уже больше 15 лет ведет эту передачу. Также Ксения ведет другие проекты. Она славится тем, что порой бывает колкой и ссорится с подписчиками.

Примечательно, что порой телеведущая нелестно говорила о стиле Ольги Бузовой как только коллега перестала с ней работать на одной площадке.