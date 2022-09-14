Бородина может заработать «на разведенках» до 60 миллионов рублей в год

Как отметил адвокат Андрей Алешкин, главное отличие курса Бородиной от других «инфоцыганских» продуктов в том, что договор оферты заключается именно с ней. Однако нарушений у Бородиной в ее новом проекте все-таки масса.

«В договоре используются нечеткие формулировки, детально не прописано, кто будет вести данный курс, в какие сроки, за какую цену и так далее. Еще один весомый минус - возможность исполнителя изменять условия в одностороннем порядке, не предупреждая клиентов. То есть оплачивая один продукт, вы по факту можете получить совсем другой. А вернуть деньги недовольным клиентам будет крайне сложно», - заметил Алешкин.

Адвокат подчеркнул, что договор заключается с ИП Омарова, а законодатель ограничивает обороты ИП суммой до 60 миллионов рублей в год. Все, что свыше, должно проводиться уже через ООО, сообщает kp.ru.

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Напомним, что курс Ксении Бородиной стартует 19 сентября, но продажи билетов на мероприятие уже открыты. По двум тарифам за 5990 и 7990 рублей предлагается два десятка видеолекций от телеведущей.