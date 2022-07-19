Бородина может стать кассиршей, Самойлова — продавщицей: Миро нашла «достойные» места для звезд

С уходом некоторых соцсетей с российского рынка многие отечественные звезды стали жаловаться на потерю львиной части дохода. Блогер Лена Миро решила дать шуточный совет знаменитостям, где бы они могли применить свои силы в данной ситуации.

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По ее мнению, можно было бы создать специальный супермаркет, где бы известные блогеры работали продавцами, кассирами, уборщицами. Миро считает, что люди пошли бы сюда за покупками только ради того, чтобы посмотреть на них без фильтров.

«Если открыть супермаркет, где на кассе ругается Бородина, а полы моет Шишкова, где Решетова с Самойловой консультируют покупателей в торговом зале, а вход охраняют Тимати, Джиган и Курбан, то отбоя от людей не будет», — написала в ЖЖ Миро.