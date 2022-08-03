Бородина чуть челюсть не потеряла, увидев Спирс на слитых домашних кадрах

40-летняя Бритни Спирс в последнее время зачастила с откровенными фотосессиями. Снимки американская певица обычно делает в домашней обстановке с минимальным количеством одежды, а то и без нее и выкладывает в соцсети.

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Ксения Бородина, увидев эти кадры, чуть челюсть от удивления не потеряла.

«Ребят, а у вас есть здравое объяснение этим фотографиям? Что она все время хочет нам этим сказать?» — удивилась ведущая.

Бородина заметила, что бывают красивые фотосессии, но то, что выкладывает Спирс, — просто дешево и некрасиво.