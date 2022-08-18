Бородатые, как султан Сулейман: какие мужчины в реальной жизни привлекают Мерьем Узерли, сыгравшую Хюррем

С отцом своей старшей дочери Лары актриса из турецкого сериала «Великолепный век» сохранить отношения не смогла. Пара распалась еще до того, как их общий ребенок появился на свет. В кулуарах поговаривали, что участь матери-одиночки больно ударила по самолюбию «Хюррем султан». Она никак не ожидала, что любимый мужчина бросит ее беременную. Тем более что Мерьем Узерли оставила сериал «Великолепный век», сославшись на эмоциональное выгорание. Справиться с депрессией актрисе помогла дочка. По словам Мерьем, став мамой, она поняла, что такое безусловная любовь.

Каково же было удивление поклонников, когда актриса сообщила, что снова ждет ребенка. От нового возлюбленного Мерьем Узерли родила дочку Лили. О своих мужчинах актриса старается не распространяться, в личном микроблоге нет ни одного фото «Хюррем султан» с отцом ее младшей дочери.

Зато актриса честно призналась, какие мужчины ее привлекают. И, судя по описанию, ей очень даже по нраву образ султана Сулеймана. По крайней мере, Мерьем Узерли нравятся бородатые красавцы.

«Идеальный партнер для меня тот, с кем у меня есть связь, кто готов мне открыться и принять меня такой, какая я есть. Кто-то, кто так же относится к жизни, как я... Ну и кроме того, мне нравятся мужчины с бородой», — утончила Мерьем.

По материалам ok-magazine