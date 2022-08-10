«Бородатая женщина»: ведущего Александра Рогова публично оскорбил Рустам Солнцев

Рустам Солнцев с некоторых пор ведет Telegram-канал «Руся расскажет!» В нем он частенько песочит своих бывших коллег по «Дому-2», но на сей раз шоумен подверг критике Александра Рогова.

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Напомним, стилист Александр Рогов ведет модный проект на СТС «Рогов +», на котором преображает женщин не только внешне, но и помогая им разобраться в жизненных коллизиях.

Также Александр Рогов любит показывать собственные модные образы, позируя в социальных сетях. Один из таких ввел в недоумение Рустама Солнцева.

«Бородатая женщина. Это что-то из цирков начала прошлого века», — оскорбил публично в своем телеграме ведущего Солнцев.