Бориса Моисеева могут похоронить на Троекуровском кладбище

Скончавшегося от инсульта Бориса Моисеева могут похоронить в ближайшие дни в Москве, на Троекуровском кладбище. Об этом сообщил источник ТАСС, официально представители артиста пока не высказались.

В последнее время певец жил один, за ним присматривал его директор Сергей Горох. Мужчина комментировал журналистам новости о состоянии Моисеева, ведь в Сети периодически возникали слухи об ухудшении здоровья артиста.

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Родной брат певца и танцора Маркс Толкач считает. Что Горох недостаточно был внимательным к Борису. Возможно, нас ждут войны за наследство в ближайшее время.