«Боренька, Борюсик...»: убитая горем Орбакайте раздавлена смертью Моисеева

Новость о скоропостижной смерти Бориса Моисеева прозвучала как гром среди ясного неба. Звездные друзья и поклонники артиста никак не ожидали, что его не станет. Певец давно болел, он перенес два инсульта, реабилитацию, плохо передвигался и почти не мог говорить. Добил артиста третий инсульт. Бесчувственного Моисеева в квартире обнаружила его домработница. Арт-директор певца Сергей Горох дал понять, что в последние дни Борис Михайлович чувствовал себя не лучшим образом, после произошедшего с ним рецидива.

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