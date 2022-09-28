«Боренька, Борюсик...»: убитая горем Орбакайте раздавлена смертью Моисеева

Новость о скоропостижной смерти Бориса Моисеева прозвучала как гром среди ясного неба. Звездные друзья и поклонники артиста никак не ожидали, что его не станет. Певец давно болел, он перенес два инсульта, реабилитацию, плохо передвигался и почти не мог говорить. Добил артиста третий инсульт. Бесчувственного Моисеева в квартире обнаружила его домработница. Арт-директор певца Сергей Горох дал понять, что в последние дни Борис Михайлович чувствовал себя не лучшим образом, после произошедшего с ним рецидива.
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Кристина Орбакайте горюет по близкому другу семьи Борису Моисееву. Фото: личный архив героя публикации
Дочка Аллы Пугачевой, которая была долгие годы дружна с Борисом Моисеевым, не может прийти в себя после печальных известий. Кристина Орбакайте раздавлена горем, она тяжело переживает утрату.
«Забрали небеса. Улетел от нас самый светлый, жизнелюбивый, талантливый и смелый Боренька, Борюсик. Ты в моем, наших сердцах навсегда», — отметила певица.