«Боречка, я просто в это не верю»: Ирина Понаровская скорбит и плачет о смерти Бориса Моисеева

Известная вокалистка Ирина Понаровская в числе других знаменитостей отреагировала на сообщения о смерти певца и танцовщика Бориса Моисеева.

В микроблоге звезда опубликовала скорбный пост, признавшись, что не хочет верить в произошедшее.

«Боречка, я просто в это не верю. Скорблю и плачу. Ты потрясающий, добрый, человечный, невероятно талантливый. Не хочу в прошедшем времени. Сложно в это поверить!» - написала Ирина Понаровская.

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Напомним, известный артист Борис Моисеев скончался на 69-м году жизни, во вторник, 27 сентября, в своей квартире в Москве. По некоторым данным, бездыханное тело музыканта обнаружила его домработница. Причиной смерти Бориса Моисеева стал инсульт.