Борьба за жизнь: Юлия Ефременкова из «Дома-2» сделала тревожное заявление о сыновьях-близнецах

Экс-участница и бывшая ведущая проекта Юлия Ефременкова дала понять, что с ее детьми не все благополучно.
Юлия Ефременкова

Юлия Ефременкова. Фото: соцсети

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова отметила небольшую, но важную для нее дату.

Накануне исполнилось ровно две недели ее новорожденным сыновьям-близнецам. Все это время Юлия Ефременкова вместе с мальчиками находится в клинике.

В микроблоге молодая мама сделала признание, рассказав о том, что ее крохам приходится буквально бороться за жизнь. Все две недели малыши демонстрируют, что очень хотят жить.

«Мои сыночки, смотрю на вас и не верю, что совсем недавно вы жили в моем животе. Скажу честно, несмотря на все сложности, а когда ты мама двух малышей одного возраста, их немало, я и представить себе не могла, какое это счастье! С вашим появлением моя жизнь обрела настоящий смысл и заиграла совершено другими красками! Вы у меня настоящие маленькие мужчины, такие сильные и с огромным стремлением к жизни! Люблю вас очень и безумно вами горжусь», — написала в микроблоге Юлия Ефременкова.

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Напомним, сыновья Юлии Ефременковой и ее избранника Мондезира появились на свет 22 сентября с помощью кесарева сечения. Оба малыша недоношенные и сейчас под присмотром врачей набирают вес.

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