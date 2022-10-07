Борьба за жизнь: Юлия Ефременкова из «Дома-2» сделала тревожное заявление о сыновьях-близнецах

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова отметила небольшую, но важную для нее дату.

Накануне исполнилось ровно две недели ее новорожденным сыновьям-близнецам. Все это время Юлия Ефременкова вместе с мальчиками находится в клинике.

В микроблоге молодая мама сделала признание, рассказав о том, что ее крохам приходится буквально бороться за жизнь. Все две недели малыши демонстрируют, что очень хотят жить.