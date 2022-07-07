Борьба за квартиру в Москве, ноты и письма: на наследство Градского объявились два новых претендента

На наследство певца и композитора Александра Градского объявились новые претенденты — его третья жена Ольга Градская и двоюродная сестра Наталья. Женщины желают получить имущество покойного мэтра, в частности, дом в Подмосковье и квартиру в Москве. Экс-супруга претендует также на творческое наследие мэтра.

Ольгу интересуют семейные фотографии, ноты, письма — все, что собиралось во время брака с ней и считалось общим. Мало того, Градская требует передать ей права на имущество, которое они не делили при разводе.

Двоюродная сестра композитора также выразила готовность бороться за наследство. Наталья утверждает, что певец присвоил дом под Москвой и квартиру в столице, некогда принадлежавшие ее покойному отцу. Якобы Градский заставил беспомощного мужчину завещать все ему, а не дочери.

Напомним, Александр Градский скончался 28 ноября 2021 года. Прямыми наследниками являются вдова мэтра Марина Коташенко, их сыновья, а также сын и дочь от третьего брака.

Источник: «Комсомольская правда»