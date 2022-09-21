Боня после жалоб на отказ ног в горах Катманду оказалась в больнице (фото из непальской клиники)

Светская львица Виктория Боня совершила восхождение в Катманду, чтобы проверить саму себя на крепость. Однако она не ожидала, что этот поход окажется столь тяжелым.

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Совсем скоро она сообщила своим фолловерам, что ее мучают кошмарные головные боли и отеки всего тела, включая мозг (по крайней мере ощущение у звезды было именно такое).

А потом Боня и вовсе сказала странное – дескать у нее «отнялись ноги», судя по всему, экс-участницу «Дома-2» беспокоила сильная усталость в конечностях, которую она охарактеризовал красочными эпитетами.

Тем не менее, по возвращении с гор, Виктория все-таки отправилась в местную больницу, откуда поделилась кадрами с фолловерами.