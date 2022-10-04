Боня показала, как снежная лавина смела их лагерь — видео не для слабонервных

Модель Виктория Боня в сентябре отправилась покорять Гималаи, однако ее экспедиция столкнулась с серьезными испытаниями. Телеведущая сообщила, что они дошли на высоту 4 800 метров, но дальше подниматься им запретили из-за схода лавины.

«Наше путешествие закончилось. Экспедицию отменили в связи с высоким уровнем опасности. Наш базовый лагерь просто смело полностью. К счастью, там никто не пострадал серьезно. А вот у нас на штурме опять было страшно — унесло лавиной одного из шерпов», — написала Боня в соцсетях.

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Модель также выложила видео не для слабонервных. На кадрах лавина накрывает людей, не оставляя шанса.