Боня не может простить мачеху, скрывшую от нее смерть отца: «Это очень подло»

Отец Виктории Бони скончался в марте 2020 года, однако модель узнала об этом четыре месяца спустя. Телеведущая до сих пор не может простить жену родителя, не сообщившую ей трагическую новость.

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«Чувствовала, что-то не так, звонила и писала его жене. Но ни ответа, ни привета не получила. Эта женщина, с которой он прожил много лет, к которой ушел от моей мамы, не сообщила нам о его смерти <…> Никто не имеет права не дать тебе попрощаться с твоими родителями. Это очень подло», — поделилась Боня в интервью со «СтарХитом».

По словам блогерши, ей так и не удалось пообщаться с мачехой. Женщина будто сквозь землю провалилас

Ранее Виктория Боня рассказывала, что жена отца запрещала ему общаться с дочками от первого брака. Незадолго до смерти наследницы пытались связаться с родителем, но мачеха намеренно не давала ему трубку телефона.