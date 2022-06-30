Бондарчук раскрыла детали «гастрономического романа» с Мазаевым

Как отметила Бондарчук, она и сама в те годы часто снималась в музыкальных клипах. «У Преснякова, у Ветлицкой. С Богданом Титомиром познакомилась у «Макдональдса», — заявила Светлана Бондарчук.

Напомним, что Светлана Бондарчук долгие годы жила вместе с режиссером Федором Бондарчуком. У них двое общих детей — сын Сергей и дочь Варвара. В 2016 году звездная пара оформила развод.

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