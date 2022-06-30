Бондарчук раскрыла детали «гастрономического романа» с Мазаевым

Модель Светлана Бондарчук в разговоре с Надеждой Стрелец вспомнила, как за ней ухаживал музыкант Сергей Мазаев.
«Он стал за мной ухаживать. А за мной уже тогда ухаживал Федор Бондарчук. Мы были студентами. Бедные. У нас с Мазаевым начался гастрономический роман. Ходили по ресторанам. Мазаев был очень симпатичным. У него был саксофон. Он решил снять клип на песню «До свидания, мама». И я сказала, что он должен снять в клипе Бондарчука. В итоге получилась дружба на всю жизнь».
Как отметила Бондарчук, она и сама в те годы часто снималась в музыкальных клипах. «У Преснякова, у Ветлицкой. С Богданом Титомиром познакомилась у «Макдональдса», — заявила Светлана Бондарчук.
Напомним, что Светлана Бондарчук долгие годы жила вместе с режиссером Федором Бондарчуком. У них двое общих детей — сын Сергей и дочь Варвара. В 2016 году звездная пара оформила развод.
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