«Бомбочкой»: Пынзарь в бикини с ногами врастопырку плюхнулась в бассейн с водной горки

Дарья Пынзарь насмешила поклонников свежими летними кадрами. Сыновья уговорили звездную маму прокатиться с водной горки. Сама теледива призналась, что она считает себя трусишкой. Однако мальчишкам она все-таки уступила, с визгами нырнув в бассейн. Судя по кадрам, Даша Пынзарь визжала на весь отель.

«Когда дети заставили кататься с горок, а ты всего боишься!» — шутила Пынзарь.

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