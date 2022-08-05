«Бомбочкой»: Пынзарь в бикини с ногами врастопырку плюхнулась в бассейн с водной горки

Дарья Пынзарь насмешила поклонников свежими летними кадрами. Сыновья уговорили звездную маму прокатиться с водной горки. Сама теледива призналась, что она считает себя трусишкой. Однако мальчишкам она все-таки уступила, с визгами нырнув в бассейн. Судя по кадрам, Даша Пынзарь визжала на весь отель.
«Когда дети заставили кататься с горок, а ты всего боишься!» — шутила Пынзарь.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Дарья щегольнула в купальнике, не постеснявшись показать себя в не самом привлекательном ракурсе. Лежа на животе и с ногами врастопырку, звезда проекта «Дом-2» нырнула в бассейн, прокатившись на водной горке.
«Вот умора то!», «Даша — вы лучшая мама», «Смехота!», «А дети-то с вами, смотрю, не катались», «Бомбочкой!», «Недетский экстрим для мамочки», «Веселуха зато какая!», «Умничка», — написали фолловеры.