Болтаются рукава! Пугачева в пиджаке внатяжку с «мужского плеча» козырнула луком в самом модном цвете осени

Эксперт сайта Teleprogramma.pro Лариса Тимиряева назвала плюсы простоватого лука Примадонны.

Алла Пугачева. Фото: Борис Кудрявов / КП

Алла Пугачева, приехав в Москву, тут же воссоединилась со старшей дочерью Кристиной Орбакайте. В кулуарах шептались, что, находясь за границей сначала в Израиле, а потом в Латвии, Примадонна отдалилась от дочки. Однако похоже, что в семье артистки царит взаимопонимание и гармония.

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Вместе с Кристиной Орбакайте жена шоумена Максима Галкина пришла в Театр Наций. Особое внимание поклонников привлек монохромный аутфит Примадонны. Имиджмейкер Лариса Тимиряева в беседе с сайтом Teleprogramma.pro дала модную оценку простоватому луку певицы, выделив его сильные стороны.

Алла Пугачева в жакете с «мужского плеча» покрасовалась в театре. Фото: соцсети

«Смешение мужского и женского — одна из самых устойчивых модных тенденций. «Идеальный костюм сочетает в себе мужское и женское» — считала знаменитая Коко Шанель. Алла Борисовна также применила в своем образе контрастное столкновение Инь и Ян. Она отдала предпочтение total black.

С приходом осени черный вновь на лидирующих позициях. Эффекта образу добавляет упор на женственность: акцент на талии, обувь на каблучке и аксессуар контрастного белого цвета. А черный — идеальный фон для statement аксессуаров», — пояснила имиджмейкер.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style по направлению «имиджелогия». Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций. 

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