Болтаются рукава! Пугачева в пиджаке внатяжку с «мужского плеча» козырнула луком в самом модном цвете осени

Алла Пугачева, приехав в Москву, тут же воссоединилась со старшей дочерью Кристиной Орбакайте. В кулуарах шептались, что, находясь за границей сначала в Израиле, а потом в Латвии, Примадонна отдалилась от дочки. Однако похоже, что в семье артистки царит взаимопонимание и гармония.

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Вместе с Кристиной Орбакайте жена шоумена Максима Галкина пришла в Театр Наций. Особое внимание поклонников привлек монохромный аутфит Примадонны. Имиджмейкер Лариса Тимиряева в беседе с сайтом Teleprogramma.pro дала модную оценку простоватому луку певицы, выделив его сильные стороны.