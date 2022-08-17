«Большую оплеуху дали»: Кошмал отреклась от Добронравова и Кравченко, ошеломив режиссера «Сватов»

Анна Кошмал разорвала все связи с коллегами по сериалу «Сваты». Речь идет об экранных дедушке и бабушке актрисы — Иване и Валюхе Будько.

Так, звезда народного телехита перестала общаться с Федором Добронравовым и Татьяной Кравченко, к которым питала особую симпатию и относилась как к родне. Анна Кошмал сыграла в «Сватах» Женю Ковалеву — внучку Ивана и Валюхи Будько.

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«Я хочу, чтобы они видели и помнили, какие искренние чувства к ним я испытывала и какую большую оплеуху они дали», — отметила Кошмал, дав понять, почему она не хочет поддерживать связь с Добронравовым и Кравченко.

В ситуацию вмешался и режиссер «Сватов» Эдуард Радзюкевич, который был удивлен таким нетактичным поведением актрисы, сыгравшей Женю Ковалеву.

«Поведение Кошмал — это поведение Ивана, родства не помнящего. Я плохо отношусь к таким переворотам, это непорядочно», — добавил Радзюкевич.

А Татьяна Кравченко и вовсе уточнила, что ждать благодарности от Анны Кошмал было бы глупо. Актриса считает, что ее экранная внучка повела себя «подло» по отношению к тем, кто так много для нее сделал. Кравченко припомнила, как Федор Добронравов возился с Анной, когда та заболела. Даже в «скорую» ее отвез, беспокоясь за «внучку». Но благодарности так и не увидел.

По материалам «СтарХит», Woman.ru