«Он большой у нас. Прям мужчина»: Топурия беспокоится за полуторагодовалого сына, который не научился говорить

Пока Топурия скрывает лицо полуторагодовалого сына. Однако она рассказала, что он быстро растет. Певицу лишь беспокоит, что малыш пока не говорит.

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