«Он большой у нас. Прям мужчина»: Топурия беспокоится за полуторагодовалого сына, который не научился говорить

Кети Топурия является известной певицей в России. Она уже 15 лет выступает с группой «А’Студио». В ее копилке не только множество хитов, но и ярких образов. Артистка для многих поклонников стала примером элегантности. Несмотря на свою занятость, она успешно строит семью. Звезда счастлива в браке со Львом Деньговым.
У Кети растет дочка Оливия от первого брака. А нынешнему мужу она подарила сына Адама. Певица старается все свободное время уделять наследникам. На днях она стала гостьей на передаче Натальи Подольской «Ваша Наташа». Артистка рассказала, что ее семилетняя дочка занимается теннисом. Она не стала утаивать, что девочка не сразу подружилась с отчимом.
Пока Топурия скрывает лицо полуторагодовалого сына. Однако она рассказала, что он быстро растет. Певицу лишь беспокоит, что малыш пока не говорит.
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«Адам! В январе нам будет уже два годика. Он родился 4300, и с тех пор он большой у нас. Прям мужчина. Может двигать мебель. Очень эмоциональный, но очень добрый!
Говорит пока что только «мама», «дай», «на». И я его очень хорошо понимаю. Я слышала, что если ребенок понимает, что ты без слов можешь его понять, то они позже начинают говорить. Я вообще слышала, что мальчики все позже начинают, чем девочки», — рассказала звезда.
Оливия с братом Адамом. Фото: кадр из передачи «Ваша Наташа»