Большой театр захлопнул двери перед самым носом режиссера Молочникова

Александр Молочников поплатился за свои слова. Ранее 30-летний режиссер негативно высказался о действиях России и мировой ситуации, а теперь Большой театр закрыл перед ним свои двери.
На осень в Большом были запланированы две премьеры - «Франческа да Римини» Рахманинова и «Флорентийская трагедия» Цемлинского, постановкой которых занимался как раз-таки Александр Молочников. Накануне директор театра Владимир Урин заявил, что они не состоятся.
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«Сообщаем, что ранее запланированное участие Молочникова А. А. в постановке двух одноактных опер на сцене Большого театра в сезоне 2022–2023 гг. отменено», — цитирует сообщение Урина NEWS.ru.