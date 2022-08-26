Большой театр захлопнул двери перед самым носом режиссера Молочникова

Александр Молочников поплатился за свои слова. Ранее 30-летний режиссер негативно высказался о действиях России и мировой ситуации, а теперь Большой театр закрыл перед ним свои двери.

На осень в Большом были запланированы две премьеры - «Франческа да Римини» Рахманинова и «Флорентийская трагедия» Цемлинского, постановкой которых занимался как раз-таки Александр Молочников. Накануне директор театра Владимир Урин заявил, что они не состоятся.