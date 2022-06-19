«Большой мальчик»: Катя Токарева из «Дома-2» предстала с огромным животом на последних сроках беременности

Бывшая участница «Дома-2» Катя Токарева со дня на день впервые станет мамой. Она подарит своему мужу, тоже экс-участнику реалити-шоу Юрию Слободяну сына.

Сейчас срок беременности Кати Токаревой 39 недель. В микроблоге она предстала в платье, которое подчеркнуло ее раздавшиеся формы и огромных размеров живот.

По словам Кати Токаревой, малыш у нее очень крупный - по предварительным данным, его вес больше четырех килограммов.