«Большой интерес к профессии»: Гузель Хасанова раскрыла свой секрет успеха

После завершения «Новой фабрики звезд» в 2017 году Гузель Хасанова построила успешную сольную карьеру, в то время как многие ее коллеги пропали из поля зрения. По мнению артистки, причин этого может быть много.
Например, часть начинающих музыкантов бывает не готова усердно трудиться.
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«Нежелание брать ответственность, инфантилизм, отсутствие сил на непрерывную работу, разочарование в шоу-бизнесе», — рассказала Гузель сайту «А теперь внимание!».
Что касается самой Хасановой, продолжить карьеру ей помогло ответственное отношение к любимой работе и желание развиваться в ней.
«Ответственность перед продюсерским центром, что подписал со мной контракт, огромная любовь зрителей и, конечно, большой интерес к профессии», — поделилась артистка.