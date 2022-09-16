«Большой интерес к профессии»: Гузель Хасанова раскрыла свой секрет успеха

После завершения «Новой фабрики звезд» в 2017 году Гузель Хасанова построила успешную сольную карьеру, в то время как многие ее коллеги пропали из поля зрения. По мнению артистки, причин этого может быть много.

Например, часть начинающих музыкантов бывает не готова усердно трудиться.

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