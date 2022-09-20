«Большое сердце и большая душа»: Станислав Дужников – о погибшем Сергее Пускепалисе

Коллега погибшего в ДТП Сергея Пускепалиса, актер театра и кино Станислав Дужников, рассказал, что работать с ним было очень комфортно.

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«Он замечательный человек, актер, режиссер, друг. Человек, у которого большое сердце и большая душа», - сказал Дужников в интервью телеканалу «360».

Актеры познакомились на съемочной площадке фильма «Метро», вышедшего в 2012 году. Станислав Дужников подчеркнул, что Сергей был настоящим профессионалом: «войдя в роль, он не играл, а жил ею».

Жизнь талантливого актера оборвалась 20 сентября: машина, в которой он ехал, попала в смертельное ДТП на 201-м километре автодороги М–8 «Холмогоры». Вместе с Пускепалисом погиб водитель его автомобиля.