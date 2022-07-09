«Большие суммы»: отец Жанны Фриске рассказал, кто из звезд шоу-бизнеса помогал семье материально

Накануне, 8 июля, Жанна Фриске отметила бы свое 48-летие. Певица умерла в 2015 году от онкологии, с которой боролась на протяжении двух лет. В этот непростой период ее поддерживали не только родные, но и многие коллеги.

Так, по словам отца Жанны Владимира Копылова, чаще всего с артисткой созванивались близкая подруга Ольга Орлова и Иосиф Кобзон.