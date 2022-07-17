«Большие деньги»: известный блогер рассудила о пенсии Пугачевой

Блогер Лена Миро порассуждала в своем ЖЖ о финансовом положении семьи Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Она считает, что комик не случайно активно гастролирует – дескать, отлично понимает, что нужно пользоваться возросшим интересом к нему и зарабатывать на свое будущее.

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Миро полагает, что артисты все равно вернутся домой, где востребованность Максима Галкина уже не будет прежней – его не станут звать на телевидение, да и на концерты его вряд ли станут раскупать билеты. Поэтому он якобы работает на будущее.