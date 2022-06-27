«Больше всех орала»: на Бородину набросились в Сети за то, что проигнорировала прощание с Шатуновым

В день траурной церемонии прощания с Юрой Шатуновым, которая проходила в мемориальном зале Троекуровского кладбища, на Ксению Бородину обрушились поклонники. Им не понравилось, что телеведущая не отправилась на погост проститься с кумиром поколений.

Судя по контенту, который звезда публиковала в микроблоге, она следила за церемонией. Только вот сама туда не поехала. За что ее и укололи подписчики.

«Больше всех орала, что ты из 90-х, мало верится, что ты не знала Шатунова. Прям бесите», «Это горе всего бывшего СССР, всех 15 республик, даже весь мир прощается с легендой… Вы публичный человек и должна реагировать на такие вещи, люди этого ждут», — упрекнули теледиву подписчики.

Бородина на критику отреагировала. Она объяснила свое отсутствие тем, что, мол, «лично мы не были знакомы». Наверное, так посчитал весь российский шоу-бизнес. Иначе как объяснить, что из знаменитостей на прощании никто не присутствовал?