«Он больше всего любит себя в экране телевизора»: Набутов назвал Соловьева «веселой картинкой»

Как отметил Набутов, ранее Соловьев работал на НТВ. «Он там активно тявкал по вечерам. Он больше всего любит себя в экране телевизора. Больше всего. Поверьте мне. Я его знаю хорошо», - сказал Набутов.

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Владимир Соловьев - российский журналист, радио- и телеведущий, писатель. Кандидат экономических наук.