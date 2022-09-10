«Он больше всего любит себя в экране телевизора»: Набутов назвал Соловьева «веселой картинкой»

По словам журналиста, он прекрасно знаком с телеведущим.
Владимир Соловьев

Владимир Соловьев. Фото: Global Look Press

Журналист Кирилл Набутов в шоу «И грянул Грэм» высказался о телеведущем Владимире Соловьеве.

«Что Владимир Соловьев, что любая другая телезвезда – это всего лишь веселые картинки. Стриничку перевернул, кто журналом владеет, и этой картинки нет. Там будут следующие странички».

Как отметил Набутов, ранее Соловьев работал на НТВ. «Он там активно тявкал по вечерам. Он больше всего любит себя в экране телевизора. Больше всего. Поверьте мне. Я его знаю хорошо», - сказал Набутов.

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Владимир Соловьев - российский журналист, радио- и телеведущий, писатель. Кандидат экономических наук.

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