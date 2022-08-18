Больше не Пугачева: названа сильнейшая певица России

Музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что на данный период времени самой сильной и талантливой певицей России считается Лариса Долина.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

«Из женщин сильнее вокалистки, чем Лариса Долина, я вот так с ходу не назову. Это школа, это природа, опыт. Здесь она могла бы исполнить гимн очень мощно и очень красиво. Здесь вне всяких сомнений», — высказался он в разговоре с News.ru.

Уехавшая из нашей страны Алла Пугачева, по его словам, уже далеко не на первой строчке.