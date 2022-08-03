Больше не Примадонна: Пугачеву настиг новый удар

Рейтинг самых влиятельных музыкантов возглавил Филипп Киркоров.
Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Накануне стало известно, что рейтинг инфлюенсеров в категории «Музыка» возглавил Филипп Киркоров. Ежеквартальное исследование провел холдинг Romir.

Второе место в рейтинге заняла Ольга Бузова, а третье Олег Газманов. Алла Пугачева, которая неизменно занимала первое место, оказалась на четвертом. Такие результаты сложно не связать с последними событиями в жизни артистки. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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Напомним, в начале марта Алла Пугачева уехала из России. Почти четыре месяца певица с семьей жила в Израиле, а позже они перебрались в Латвию.

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