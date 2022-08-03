Больше не Примадонна: Пугачеву настиг новый удар

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, в начале марта Алла Пугачева уехала из России. Почти четыре месяца певица с семьей жила в Израиле, а позже они перебрались в Латвию.