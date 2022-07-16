«Больше не хочу»: муж Бабкиной проговорился, почему ушел из шоу-бизнеса

Молодой муж Надежды Бабкиной Евгений Гор на Международном музыкальном фестивале «Славянский базар» проговорился, почему пропал из-под прицелов телекамер.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

По словам Гора, он не справился с повышенным вниманием к их с супругой персонам. Именно поэтому он решил уйти из шоу-бизнеса.

«Это не усталость — ты просто не выдерживаешь. Понимаешь, что находишься не в своей тарелке, это не твое. Я не люблю скандалы, интриги! Для меня все это странно. Мне нравится, когда я – настоящий. Я понял, что больше не хочу ни на чье мнение обращать внимания», — высказался Евгений Гор, добавив, что супруга поддержала его решение.

Звездный муж отметил, что он не планирует совсем отказываться от выступлений. Артист не мыслит своей жизни без музыки, поэтому в его планах давать редкие концерты.

«Если на мои концерты будут приходить только мои друзья, я буду доволен. Если на моих выступлениях будут толпы людей, я тоже буду доволен. Я просто хочу быть счастливым человеком!» — подытожил Гор.

Ранее стало известно, сколько зарабатывают Надежда Бабкина и Евгений Гор на самом деле.