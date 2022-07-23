Больше не блондинка: Настя Ивлеева появилась с новой стрижкой и «космической» юбке на фестивале

Телеведущая решила всех удивить. На VK Fest она приехала в дерзком наряде и прической в стиле героинь фантастический фильмов.
Настя Ивлеева

Настя Ивлеева. Фото: соцсети звезды

Настя Ивлеева уже давно стала популярной телеведущей и блогером.  Она многим знакома по шоу «Орел и решка», в котором снималась долгое время.

Теперь она ездит на дорогих автомобилях, выпускает чипсы под своим брендом. На днях звезда провела день с экс-мужем Элджеем. Они отметили годовщину со дня свадьбы.

В Москве в этом году особенно жарко. Жителей столицы после грозового фронта радует солнце. В Парке Горького стартовал VK Fest. На это музыкальное мероприятие съехались артисты. Ольга Бузова блеснула в боди, а Анна Айсти взмокла в кожаном плаще.

Появилась на фестивале и Ивлеева. Однако ее едва смогли узнать поклонники. Она облачилась в черный топ и джинсовую юбку мидакси, которая выглядела по-космически.

Более того, кожаные ботинки на шпильке дополнили ее лук. Настя сделала каре и выкрасилась в черный цвет с фиолетовыми прядями. Однако поклонники заподозрили, что она в парике.

Настя Ивлеева. Фото: соцсети звезды.

Фанаты стали бурно обсуждать ее смену имиджа. Многие осыпали ее комплиментами. Другие посчитали, что блондинкой ей было лучше.

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«Очень крутой образ», «Настя, что с твоим стилем происходит?», «Вау, почему такая шикарность?», «Едва узнала», «Похожа на американскую звезду», «Инопланетный лук», «Впечатлила очень», «Какая стройная», «Верни блонд», — стали писать подписчики.

Настя Ивлеева. Фото: соцсети звезды

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