Больше не блондинка: Настя Ивлеева появилась с новой стрижкой и «космической» юбке на фестивале

Настя Ивлеева уже давно стала популярной телеведущей и блогером. Она многим знакома по шоу «Орел и решка», в котором снималась долгое время.

Теперь она ездит на дорогих автомобилях, выпускает чипсы под своим брендом. На днях звезда провела день с экс-мужем Элджеем. Они отметили годовщину со дня свадьбы.