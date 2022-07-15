«Больше к характеру подходит!»: Валя Карнавал стала блондинкой

Саша Стоун рассказал подписчикам, что собирается жениться на Вале Карнавал, с которой познакомился на проекте ТНТ «Звезды в Африке».
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Вначале пара отказывалась от того, что между ними пролетела искра, тем более что у блогера на тот момент уже была девушка.
Однако по окончании проекта пара поняла, что не стоит сдерживаться и скрываться, и ребята стали встречаться открыто. Теперь вот Саша готов построить с Валей семью. И, судя по всему, Карнавал уже готовится к возможным предстоящим изменениям и работает над имиджем.
Неожиданно для многих своих фолловеров тиктокерша показалась в соцсетях в новом образе — блондинкой.
«Больше к характеру подходит!», «Блонди — просто чудо!», «Очень идет быть блондинкой!» — отреагировали пользователи Сети.
Валя Карнавал и Саша Стоун. Фото: соцсети