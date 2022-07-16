«Больше двух девушек за ночь у меня не было»: какие оргии устраивал Шатунов с фанатками

Музыканты «Ласкового мая» никогда не скрывали, что могли оставить поклонниц, которых были тысячи, у себя на ночь. Об этом рассказали в фильме «Они потрясли мир. Юрий Шатунов и проклятье «Ласкового мая».

«Разин грозился увольнением, если увидит в номере девочку, но никого и никогда не увольняли», - заметил композитор «Ласкового мая» Сергей Кузнецов.

Между тем, в СССР газеты регулярно писали об оргиях юношей из группы с фанатками. В контрактах ребят из группы якобы был пунктик об обязательном регулярном посещении врача-венеролога. Разин не хотел, чтобы в группе распространялись болезни.

Сам Шатунов позже вспоминал: «Что касается оргий, то не думаю, что был беспредел. К примеру, больше двух девушек за одну ночь у меня не было».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

Напомним, что Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет. Его смерть потрясла многих поклонников.