«Больше, чем на сто процентов»: что Шатунов вкладывал в понятие «переболеть прошлым»

«Насколько близка вам фраза: «Переболеть прошлым?», - спрашивали фанаты.

«Эта фраза из моей новой песни, которая действительно получилась здоровской, на мой взгляд. А насколько близка мне эта фраза. Я думаю, что больше, чем на сто процентов. Потому что, если бы я не прочувствовал смысл этой фразы, я думаю, что этой песни в моем репертуаре не было никогда», - отвечал Юрий Шатунов.

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Напомним, что Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище столицы.