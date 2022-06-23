«Больше, чем Цой»: Виктор Рыбин – о смерти Шатунова

Это скорбное событие можно сравнить с уходом целой эпохи, сказал Виктор Рыбин, создатель и лидер группы «Дюна».

«Важно то, каким он запомнится своим почитателям. Это же эпоха. Это, на мой взгляд, даже большая эпоха, чем группа «Кино». Больше, чем Цой. И это осознаешь только тогда, когда человек уходит из жизни. Для его почитателей сегодня произошло настоящее горе», — именно так выразился Виктор Рыбин.

Музыкант добавил, что секрет популярности «Ласкового мая» заключался в честности и открытости:

«Это песни, а не треки, это стихи, а не слова. И это был не проект, а ансамбль. Все по-настоящему. И вся музыка конца 80-х – начала 90-х — она более открытая, более честная. Конечно, «Ласковый май» — это не только Юра Шатунов. Но в памяти десятков миллионов людей это все-таки Юра. Это прямо трагедия. Соболезнования его семье и всем его почитателям», — сказал Виктор Рыбин в интервью Телеканалу «360».

Еще больше новостей — в нашем телеграм-канале «Звездная пыль».

Смотрите также